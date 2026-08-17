Зеленський затвердив першу частину кадрових призначень у ЗСУ: ще кілька рішень попереду

Президент Володимир Зеленський погодив першу частину кадрових призначень у Збройних силах України, які обговорював із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Наразі ухвалено п’ять рішень, однак кадрові зміни на цьому не завершаться.

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 17 серпня.

Сьогодні під час наради з військовими та міністром оборони України головну увагу приділили ситуації на фронті. Додаткові організаційні рішення та необхідні засоби визначили для посилення українських підрозділів на Слов’янському напрямку, у Костянтинівці та районах Покровська.

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“Дуже важливо, щоб досвідчені командири отримували більше спроможностей діяти, будуть рішення на рівні корпусів та угруповань. Погодив і першу частину кадрових призначень, які ми обговорювали з Михайлом Драпатим. П’ять рішень уже є, будуть ще”, — сказав Зеленський.

Окремо на нараді заслухали результати далекобійних операцій за першу половину серпня. Пріоритети дипстрайків до вересня вже визначені.

Зеленський також повідомив, що обговорив із Євгенієм Хмарою додаткове фінансування, засоби та необхідні Україні удари.

Крім того, президент заявив про координацію з розвідками, МЗС і спеціальними службами щодо нових санкційних пакетів від партнерів. За його словами, йдеться про обмеження російських військових можливостей, зокрема постачання до РФ критично важливих для війни компонентів.