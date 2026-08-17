“Справа дуже темна”: батько Кузьми Скрябіна розповів, що думає про ДТП, у якій загинув син

Батько українського музиканта Андрія Кузьменка заявив, що не впевнений у випадковості ДТП, у якій загинув його син у 2015 році. За його словами, повноцінного розслідування обставин аварії не було.

Про це Віктор Кузьменко розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Віктор Кузьменко погодився зі своєю покійною дружиною Ольгою Кузьменко, яка також сумнівалася, що аварія була випадковою.

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“Справа дуже темна і якогось такого нормального розслідування не було. Все було якось так пущено на самоплив. Я згідний з Ольгою Михайлівною, що таких прямих доказів не було, а триматися якихось своїх думок, інших, якось не хотілося. Якщо по-чесному, 50 на 50”, — зазначив він.

За словами Віктора Кузьменка, слідство у справі вже завершене. Родина вирішила не домагатися подальшого розслідування, оскільки побоювалася за дружину Андрія Світлану та його доньку Барбару, які жили у Києві.

“Андрійка не стало, а в Києві живе Світлана і його доця Барбара. Якби ми хотіли дізнатися правди чи десь поставили це питання дуже твердо, ми боялися за їхнє життя в Києві, за Світлану і за внучку”, — пояснив батько музиканта.

Віктор Кузьменко зазначив, що родина підсвідомо остерігалася можливих наслідків у разі, якщо загибель музиканта справді не була випадковою. Саме тому близькі Кузьми вирішили більше не акцентувати на цій темі.

“Така ситуація була в країні, що не всі моменти, всі випадки розслідувалися і доводилися і доходили до якогось завершення”, — додав він.

За словами батька музиканта, востаннє він був на місці загибелі сина приблизно шість років тому.

Нагадаємо, Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року. Після концерту у Кривому Розі він їхав додому, коли поблизу села Лозуватка у Дніпропетровській області його Toyota Sequoia зіткнулася з молоковозом. На момент загибелі музиканту було 46 років. 5 лютого Кузьму поховали у родинному склепі в Брюховичах на Львівщині. Прощання з артистом відбулося днем раніше. Сьогодні Андрію Кузьменку мало виповнитися 58 років.