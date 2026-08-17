ДБР розшифрувало “чорну скриньку” Су-24М, який розбився на Хмельниччині: що сталося перед падінням

ДБР завершило розшифровування бортового реєстратора Су-24М, який розбився 16 червня на Хмельниччині. У катастрофі загинули двоє членів екіпажу.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Трагедія сталася близько 19:00 поблизу одного з населених пунктів Хмельницької області. Того дня літак виконував другий виліт.

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За даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього Су-24М втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі.

Літак падав із висоти понад 600 метрів, а його швидкість сягала 809 км/год. Обидва члени екіпажу загинули.

За попередніми висновками службового розслідування Повітряних сил ЗСУ, причиною пошкодження літака міг стати зовнішній чинник — зіткнення з птахом. Ця версія ще потребує експертного підтвердження.

Слідчі призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу. Вона має встановити, чи могли виявлені пошкодження спричинити критичну втрату керованості та чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком і запобігти катастрофі.

Експерти також перевірять інші можливі версії та мають визначити безпосередню технічну причину падіння Су-24М. Остаточні висновки щодо причин авіакатастрофи зроблять після завершення всіх призначених експертиз.

Кримінальне провадження розслідують за ч. 2 ст. 416 КК України — порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки.