“Скоро побачимо”: Федоров заінтригував у відповідь на запитання про повернення до уряду

Україна зможе завдавати ударів по Росії балістичними ракетами власного виробництва вже за три-шість місяців. Колишній міністр оборони Михайло Федоров вважає, що перший такий запуск може відбутися до кінця року. Щодо можливого повернення до уряду він сказав, що “скоро побачимо”.

Про це Михайло Федоров сказав в ексклюзивному інтерв’ю CBS News.

Досі Україна для ударів углиб російської території покладалася переважно на дешеві далекобійні дрони та крилаті ракети. Водночас ці засоби повільніші й після виявлення їх легше збивати.

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Росія регулярно застосовує проти України балістичні ракети, які українській ППО поки складно перехоплювати.

У червні один із найбільших українських оборонних виробників Fire Point випробував балістичну ракету. Теоретично така зброя дозволить Україні відповідати на російські далекобійні удари.

Федоров заявив, що програма створення українських балістичних ракет прискорилася в період, коли він очолював Міністерство оборони.

“Нам потрібно перемагати Росію в кожному технологічному циклі, і ми маємо ухвалювати рішення 24/7”, — сказав Федоров, додавши, що Росія також швидко впроваджує нові технології.

До свого звільнення минулого місяця Федоров брав участь у формуванні української стратегії, яка передбачала активне використання дронів і роботизованих систем у війні проти чисельно більшого противника.

Президент Володимир Зеленський звільнив Федорова в середині липня, пояснивши це нерозв’язним конфліктом між ним і тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Це рішення спричинило протести тисяч людей по країні.

Приблизно за тиждень Зеленський звільнив і Сирського. На запитання CBS News, чому, на його думку, його звільнили, Федоров відповів:

“Я справді не хочу говорити американській аудиторії, чому. Якою б не була причина, важливо розуміти, що Україна продовжить боротися”, — підкреслив Федоров.

CBS News зазначає, що Федорову приписують значне збільшення кількості українських далекобійних ударів по Росії та розширення внутрішнього арсеналу.

15 серпня Зеленський повідомив, що Україна завдала удару новими ракетами українського виробництва Flamingo по об’єкту російського космічного агентства у Самарі, приблизно за 560 миль від українського кордону.

Федоров також заявив, що протести після його звільнення свідчать про підтримку українцями демократичних цінностей.

“Скоро побачимо. Але в будь-якому разі вся моя робота буде спрямована на завершення війни та відбудову України”, — відповів він на запитання про можливе повернення до уряду.