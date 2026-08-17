Погода різко погіршиться: де в Україні вже сьогодні очікують грози, град і шквали

17 та 18 серпня у низці областей України очікуються грози, в окремих районах — град і шквали швидкістю 15–20 м/с. На понеділок та вівторок синоптики оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Небезпечні погодні явища утримуватимуться до кінця доби 17 серпня. Для цих регіонів оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

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18 серпня грози прогнозують у західних областях, а вдень також у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях. В окремих районах очікуються град і шквали 15–20 м/с.

На 18 серпня також оголошено І рівень небезпечності.

Метеорологи попереджають, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також рух транспорту.