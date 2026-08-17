Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Індонезії зросла до 68

Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу на сході Індонезії зросла до 68. Понад 200 людей дістали поранення, тисячі жителів були змушені залишити свої домівки.

Оновленіі дані оприлюднив представник індонезійського Національного агентства з протидії стихійним лихам Бертон Паньяйтан, повідомляє Reuters.

Землетрус магнітудою 7,7 стався 15 серпня у провінції Східна Нуса-Тенгара. Він пошкодив близько 500 будинків, спричинив зсуви та заблокував дороги в районах Сікка й Манггарай.

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Станом на 17 серпня у регіоні зафіксували майже 1600 повторних поштовхів. Через страх нових землетрусів багато людей залишаються у наметах просто неба.

Рятувальники продовжують обстежувати зруйновані будівлі та готуються проводити пошуки з повітря за допомогою гелікоптерів. Офіційних повідомлень про зниклих безвісти наразі немає.

До постраждалих районів літаками доставляють продукти та намети. Влада також планує розгорнути польові лікарні, оскільки місцевим медикам потрібна допомога нейрохірургів та ортопедів для лікування людей із травмами голови й переломами.