Російський банкір заявив, що РФ не виграє війну на виснаження з Україною — за кілька днів його звільнили

Головного економіста другого за величиною банку Росії Андрія Клепача звільнили після серії критичних заяв про стан економіки країни. Зокрема, він попереджав, що Росія не виграє затяжну економічну війну з Україною.

Про це пише The Guardian.

Клепач працював головним економістом державного банку розвитку ВЕБ із 2014 року. Його звільнили через кілька днів після того, як російські медіа повідомили про різкий виступ, який він виголосив перед економістами у травні.

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У своїй промові Клепач заявив, що Росія економічно “відстає” від Китаю та США, а “в деяких аспектах — і від України”. Він також попередив, що тиск на російську економіку через війну неминуче призведе до “соціальної кризи”, яка вибухне “тоді, коли ніхто особливо цього не очікуватиме”.

Клепач також заявив, що очікування швидкого економічного краху України є помилковими, а затяжне протистояння не приведе Росію до перемоги.

“Ми не виграємо це змагання у війні на виснаження з Україною. У нас є ілюзія, що там усе розвалиться. Не розвалилося і не розвалиться. Наші витрати зростають”, — сказав він.

ВЕБ не назвав причину звільнення Клепача. Знайомий економіста розповів виданню “Ведомости”, що його відхід із банку “пов’язаний із його особистими, різкими оцінками економічного та політичного розвитку країни, які ніяк не можуть відповідати позиції корпорації”.

Незалежне російське видання The Bell із посиланням на джерела повідомило, що Клепача звільнили за вказівкою Кремля, а рішення безпосередньо пов’язане з його травневим виступом.

Колишня радниця Центробанку РФ і співробітниця Carnegie Russia Eurasia Center Олександра Прокопенко назвала Клепача авторитетним економістом, який не боявся висловлювати позицію, що відрізнялася від офіційної.

“Звільнення Клепача — одного з найкращих макроекономістів Росії — навряд чи відтермінує кризу, що наближається і про яку він попереджав”, — сказала вона.

Російська економіка переживає найскладніший період від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році через великі воєнні витрати, західні санкції та зростання можливостей України завдавати ударів по російській нафтогазовій галузі.

Лише за перші чотири місяці 2026 року дефіцит бюджету РФ сягнув 5,87 трлн рублів — приблизно $81 млрд. Це перевищило урядовий план у 3,79 трлн рублів на весь рік.

За словами двох джерел The Guardian, знайомих із внутрішніми обговореннями, деякі найближчі радники Володимира Путіна приватно попереджали його, що нинішній рівень воєнних витрат стає нестійким.

Останнім часом українські удари також пошкодили десятки складів Wildberries, найбільшого російського онлайн-ритейлера, знищивши товарів на мільярди доларів.

Путін не демонструє готовності скорочувати воєнні витрати. Натомість Кремль намагається збільшити доходи, підвищуючи податки для малого бізнесу та посилюючи тиск на олігархів, щоб вони більше вкладали у фінансування війни.

Водночас цьогорічне зростання цін на нафту після війни США з Іраном принесло Москві мільярди доларів додаткових доходів і частково послабило економічний тиск.