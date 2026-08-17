Зеленський анонсував кадрові рішення у ЗСУ за пропозиціями Драпатого

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив готувати кадрові рішення, запропоновані Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Рішення обговорювали у контексті посилення захисту на найбільш інтенсивних напрямках фронту.

Про це Володимир Зеленський повідомив 17 серпня.

Під час доповіді по ситуації на фронті детально обговорилася ситуацію на Донеччині, зокрема в Костянтинівці, на Слов’янському та Покровському напрямках.

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“Маємо оновлені дані щодо задач російської армії у відповідних районах і готуємо нашу протидію”, — зазначив президент.

Міністр оборони також доповів про захист міст, громад і прифронтової логістики від російських дронів. Зеленський заявив, що для цього необхідно додати ресурсів.

Разом із Головнокомандувачем ЗСУ визначили додаткові організаційні кроки, які мають посилити захист на найбільш інтенсивних напрямках.

“Визначив готувати кадрові рішення, які запропонував Головнокомандувач”, — повідомив Зеленський.

Окремо обговорили виконання далекобійних операцій за першу половину серпня. За словами президента, пріоритети дипстрайків на наступні тижні та вересень підтвердили, а російські збитки, за його оцінкою, свідчать про правильність обраного далекобійного курсу.