Лавров поскаржився, що посол Японії проігнорував виклик до МЗС після візиту Путіна на Курили

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва викликала посла Японії після того, як Токіо висловив протест через поїздку Володимира Путіна на острів Ітуруп на Курилах. За словами Лаврова, дипломат поки не з’явився в російському МЗС.

Про це повідомляє російське інформагентство “Интерфакс”.

Лавров розповів, що японського посла викликали до МЗС РФ одразу після того, як російського посла в Токіо запросили до японського зовнішньополітичного відомства і заявили протест через поїздку Путіна на Ітуруп.

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За словами російського міністра, у посольстві Японії нібито не змогли чітко пояснити, чому дипломат не може прийти ані 14, ані 17 серпня.

“Нам якось не дуже виразно з посольства, вони зам’ялися, а потім пояснили, що він не зможе ні в п’ятницю 14-го, ні в понеділок 17-го серпня, тобто сьогодні — що він чи то не в Москві, чи то не дуже добре почувається. Ми так і не зрозуміли цього”, — сказав Лавров.

Він додав, що посол все одно має з’явитися в МЗС РФ, де з ним планують обговорити реакцію японського керівництва на візит Путіна на Ітуруп та його роботу в Росії.

Лавров також заявив, що реакція Токіо “викликає подив” у Москві.

“Пан посол славиться невгамовною енергією: він прибув сюди кілька років тому і постійно десь проявляє активність, із кимось намагається зустрічатися”, — зазначив Лавров.