“Нові виклики для ППО”: десантники показали, як нищать реактивні “шахеди”

Екіпажі підрозділу ППО Horizon Group 81-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ знищили три реактивні “шахеди” Такі дрони можуть долати до цілі вчетверо швидше, ніж звичайні.

Про це повідомили у 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ.

За даними військових, реактивні дрони наразі становлять до 20% від загальної кількості застосованих “шахедів”.

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Їхньою головною перевагою є швидкість: до цілі вони можуть долітати у чотири рази швидше за звичайні безпілотники цього типу.

“Нові засоби ураження — нові виклики для ППО. Десантники адаптуються до змін і знаходять рішення, щоб знищувати цілі в українському небі”, — йдеться в повідомленні.