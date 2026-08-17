Після ДТП із двома BMW у Києві Зеленський анонсував зміни для водіїв-порушників

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ДТП у Києві, де після зіткнення двох BMW одна з автівок вилетіла на тротуар. Він заявив, що найближчим часом відбудеться засідання РНБО щодо ситуації на українських дорогах і необхідних змін у відповідальності водіїв.

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 17 серпня.

Президент повідомив, що обговорив ситуацію з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

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“Черговий абсолютно неадекватний випадок сьогодні був у столиці, коли машина на швидкості зіткнулася з іншою та вилетіла на тротуар. За кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити, якщо чесно, право бути водієм”, — сказав Зеленський.

Він також згадав петиції та звернення щодо ситуації на дорогах, зокрема звернення Олексія Глушича — батька 12-річного хлопця, який загинув у ДТП.

“Треба посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі та зневажає життя. І потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки. Я розраховую, що секретар РНБО залучить і парламентарів, і громадські організації, і всі необхідні державні інституції, щоб підготувати відповідні зміни», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 17 серпня близько 11:30 на Великій Васильківській у Києві зіткнулися BMW X3 та BMW X7. За попередніми даними поліції, 36-річний водій BMW X3, виїжджаючи з другорядної дороги, не виконав вимоги знаків “Дати дорогу” та “Рух праворуч” і зіткнувся з BMW X7.

Після удару BMW X3 вилетів на літній майданчик закладу та перекинувся. Водія госпіталізували, серед відвідувачів і перехожих постраждалих не було. 36-річного водія мають перевірити на стан сп’яніння, водій BMW X7 був тверезий.

За даними джерел “Української правди”, учасниками ДТП були колишній “смотрящий” за Лук’янівським СІЗО Кирило Островський та директор департаменту розвитку футболу УАФ Богдан Городнюк.