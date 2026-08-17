Скільки коштує безпровідний power bank на iPhone: ціна та де купити в Україні

Ціна бездротового Power Bank для iPhone в Україні залежить від місткості, потужності, підтримки MagSafe, формату корпусу та бренду. Базові магнітні моделі на 5000 мАг можна знайти приблизно від 400 грн, а за преміальні ультратонкі моделі або фірмові аксесуари доведеться заплатити 3000 грн і більше. Перед покупкою варто визначити, що для вас важливіше: мінімальна ціна, запас енергії, швидкість заряджання чи компактність.

Скільки коштує бюджетний бездротовий Power Bank для iPhone?

Бюджетні моделі коштують орієнтовно 400–700 грн. У цій категорії переважають компактні магнітні Power Bank із місткістю близько 5000 мАг, які підходять для швидкого поповнення заряду смартфона протягом дня. Вони не займають багато місця та не потребують окремого кабелю під час бездротової зарядки. Це гарний варіант для роботи, коротких поїздок, прогулянок або ситуацій, коли потрібно отримати додатковий заряд без розетки.

Скільки коштує Power Bank середнього класу?

Моделі середнього класу зазвичай коштують близько 700–1500 грн. Вони можуть мати місткість 5000–10000 мАг, підтримувати швидке заряджання та поєднувати бездротову технологію з USB-C. Місткість 10000 мАг стане практичним вибором, якщо смартфон потрібно підживлювати кілька разів протягом дня або ви плануєте поїздку без постійного доступу до розетки.

Звертайте увагу на габарити: великий акумулятор збільшує запас енергії, але може сильніше обтяжувати смартфон під час заряджання.

Скільки коштує преміальний бездротовий Power Bank?

Преміальні моделі можуть коштувати від 1500 грн і перевищувати 3000 грн. За ці гроші виробники пропонують місткі акумулятори, тонкі корпуси, потужне заряджання через USB-C, магнітне кріплення та додаткові функції. Серед популярних варіантів є Xiaomi UltraThin Magnetic 5000 mAh 15W за 3999 грн та Apple Air MagSafe Battery за 5999 грн. Ціни можуть змінюватися: перед покупкою варто перевіряти актуальну вартість конкретної моделі.

Яку місткість Power Bank вибрати для iPhone?

Для короткого підживлення смартфона протягом дня достатньо 5000 мАг, а для тривалих поїздок варто дивитися на моделі від 10000 мАг. Важливо враховувати, що номінальна місткість акумулятора не дорівнює кількості енергії, яку фактично отримає iPhone. Частина заряду витрачається на перетворення напруги та бездротову передачу енергії.

Якщо вам важливі компактність і мала вага, обирайте 5000 мАг. Якщо смартфон часто залишається без розетки на цілий день, 10000 мАг дадуть більше запасу.

Чи варто купувати магнітний Power Bank із MagSafe?

Так, якщо ваш iPhone підтримує магнітне кріплення, MagSafe спрощує заряджання в дорозі. Power Bank фіксується на задній панелі смартфона та не потребує постійного підключення кабелю, що буде зручно під час навігації, поїздок або роботи зі смартфоном на ходу. Водночас перевіряйте потужність бездротової зарядки та сумісність чохла. Магнітне кріплення не означає автоматично високу швидкість заряджання, тому характеристики конкретної моделі варто оцінювати окремо.

Де купити бездротовий Power Bank для iPhone з гарантією?

Купити бездротовий Power Bank можна в Allo — офіційного та авторизованого дилера, який працює з великим асортиментом техніки й аксесуарів. На сайті за посиланням https://allo.ua/ua/universalnye-mobilnye-batarei/naznachenie-dlja_iphone_s_besprovodnoj_zarjadkoj/ доступні моделі Apple, Anker, Xiaomi, Baseus та інших брендів. Allo має понад 250 магазинів, близько 8500 продавців маркетплейсу, 4+ млн товарів і 70+ точок видачі. Компанія входить до топ-5 за рейтингом Forbes.

Підсумок

Якщо потрібно недорого підживлювати Айфон протягом дня, дивіться на компактні повербанки на 5000 мАг. Для регулярного використання підійде 10000 мАг із MagSafe та USB-C, а якщо важливі тонкий корпус, бренд і розширені можливості, варто розглядати преміальний сегмент. Додатково перевіряйте потужність заряджання, сумісність із вашим iPhone, габарити та спосіб підключення.