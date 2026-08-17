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Корпус «Азов» продовжує своє зростання і масштабування, тому запрошує на службу у своїх лавах вмотивованих людей. І підрозділи мають що запропонувати.

Робота на результат

1 корпус НГУ «Азов» – один із найрезультативніших в українському війську. Минулого літа саме зусиллями корпусу вдалося не лише зупинити просування ворога біля Добропілля, але й зачистити зону прориву.

«Азов» продовжує завдавати втрат ворогу. При чому не лише на лінії зіткнення, але і в тилу. Дрони 1-го корпусу нищать ворожі цілі в районі Донецька та Маріуполя, що ускладнює логістику для противника і послаблює його позиції на фронті.

Ворог не зупиняється, але його плани зазнають краху. Наприклад, у липні цього року на Добропільському напрямку дві російські армії почали вести наступальні дії. Однак зусиллями корпусу «Азов» вдалося ліквідувати 123 загарбника, а також знищити 7 танків, 6 бронемашин, 2 реактивні системи залпового вогню та кілька десятків автомобільної техніки. Успішне знищення ворога – результат професійної роботи 1-го корпусу та взаємодії з іншими складовими Силами оборони.

«Азов» – це про результат. І це перша причина для того, аби обрати 1-й корпус.

Людиноцентричність «Азову»

Життя бійця – найвища цінність. Це основа філософії «Азову», тому будь-які операції плануються так, аби максимально уникати втрат серед бійців.

Завдяки цьому підходу «Азов» має статус не тільки як одного з найбільш боєздатних угруповань українського війська, але й такого, що воює з найменшими втратами.

Проте уникнути повністю втрат на війні, на жаль, неможливо. Йдеться також і про поранених. Однак «Азов» ніколи не залишає їх наодинці – корпус гарантує безкоштовне лікування та реабілітацію. Зокрема це вдається покривати завдяки роботі фандрейзингового відділу АЗОВ.ONE.

«Азов» – це про людей. І це друга причина, аби обрати 1-й корпус.

Служба і не тільки

«Азов» – це не тільки про службу у війську. У корпусі створені всі умови для професійного зростання кожного військовослужбовця у тому напрямку, який цікавить найбільше.

Крім того, основою життя «Азову» є довіра – між побратимами, між командиром та підлеглими, і все будується саме на ній. Саме тому кожен боєць може бути певен – що в моменти труднощів він не залишиться сам. Корпус гарантує не лише допомогу в лікуванні, якщо така потреба є, але й підтримку в соціальних та психологічних питаннях.

Також «Азов» супроводжує військовослужбовців, котрі бажають перевестися з інших частин або повернутися із СЗЧ на службу – оскільки на цьому шляху можуть виникати труднощі, 1-й корпус допомагає розібратися з ними.

«Азов» – це про підтримку. І це третя причина, аби обрати його.

Долучитися до лав корпусу «Азов» можна підписавши контракт або за мобілізацією. На сайті azov.army можна знайти перелік актуальних вакансій за наступними напрямками:

Бойові;

Тилові;

Медичні;

Безпілотні системи.

Також на сайті можна залишити заявку, вказавши бажаний напрямок служби, після чого з кандидатом сконтактує представник рекрутингового центру і допоможе обрати підрозділ, де можна бути найбільш ефективним та корисним.