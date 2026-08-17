У Греції розбився вертоліт: загинули троє людей

17 серпня на грецькому острові Сіфнос розбився приватний вертоліт Bell 206. Унаслідок катастрофи загинули троє людей.

Про це повідомляє ERT News.

За даними пожежної служби, вертоліт упав у районі Толос, де розташований вертолітний майданчик острова. Одразу після падіння на місці спалахнула пожежа.

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Під час гасіння рятувальники виявили обгорілі тіла трьох загиблих. За попередньою інформацією, йдеться про двох чоловіків і одну жінку.

Вертоліт Bell 206 вилетів із Маркопуло та прямував на Сіфнос. Під час заходу на посадку він упав на невеликій відстані від вертолітного майданчика.

Заступник мера Сіфноса розповів ERT News із посиланням на місцевих жителів, що за кілька секунд до падіння вертольота вони почули сильний шум. Більше інформації про обставини катастрофи наразі немає.

За даними пожежної служби, повідомлення про подію надійшло до оперативного центру о 18:17 17 серпня. На місці працювали двоє пожежників та один автомобіль. Також з острова Сірос на Сіфнос вирушила рятувальна група на швидкісному катері RAFNAR пожежної служби.