Українські дрони зупинили найбільший НПЗ Московського регіону, — Reuters

Найбільший постачальник пального для Московського регіону призупинив роботу після атаки українських безпілотників. Про це пише Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

За їхніми словами, внаслідок удару по нафтопереробному заводу компанії «Газпром нафта» на південному сході Москви було пошкоджено установку первинної переробки нафти, на яку припадає 53% потужностей підприємства.

Джерела агентства стверджують, що після атаки роботу заводу було зупинено. Водночас інша технологічна установка, за попередніми даними, має відновити роботу найближчим часом.

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Reuters також опублікувало відео очевидців, на якому видно масштабну пожежу та густий чорний дим над територією підприємства.

Місцеві екстрені служби заявили, що займання ліквідовано і воно нібито не вплинуло на роботу заводу. Однак співрозмовники агентства надали іншу інформацію.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив пошкодження одного з об’єктів на території підприємства, але подробиць не навів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що удар по московському НПЗ був завданий на відстані близько 500 кілометрів.

«Це справедлива відповідь на російські удари і на затягування війни, яка має бути завершена», — зазначив Зеленський.

Reuters нагадує, що Україна суттєво наростила атаки на російські нафтопереробні підприємства у 2026 році. За оцінками агентства, кількість таких ударів порівняно з початком року подвоїлася, що вже призвело до повних або часткових зупинок виробництва та скорочення випуску бензину, дизельного й авіаційного пального.

На цьому тлі в Росії посилюються проблеми із забезпеченням паливом. Зокрема, компанія «Татнєфть» після атаки на свій НПЗ у Татарстані запровадила загальнонаціональні обмеження на продаж пального на своїх автозаправних станціях.

За даними Reuters, на окремих АЗС компанії продаж бензину обмежений до 20 літрів на автомобіль, дизельного пального — до 40 літрів. Водночас у низці регіонів, зокрема в окупованому Криму та на захоплених територіях Донеччини, фіксуються перебої з пальним та довгі черги на заправках.