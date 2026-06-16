Укрзалізниця призначила додаткові поїзди з Києва до Карпат та Закарпаття

Укрзалізниця оголосила про призначення додаткових рейсів до Карпат та Закарпаття через високий попит на квитки у цьому напрямку.

У перевізника зазначили, що рішення ухвалили на основі аналізу пасажирського попиту. Для цього компанія перерозподілила вагони на користь найбільш популярних маршрутів.

Зокрема, до Рахова курсуватимуть додаткові поїзди №213/214 та №251/252 Київ — Рахів. Відправлення з Києва заплановані на 17, 19 та 21 червня, а з Рахова — на 18, 20 та 22 червня.

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Також додатковий поїзд №203/204 Київ — Солотвино вирушатиме з Києва 19 та 21 червня, а у зворотному напрямку із Солотвина — 20 та 22 червня.

В Укрзалізниці додали, що збільшити кількість рейсів вдалося завдяки роботі фахівців, які у прискореному темпі поповнюють оперативний парк вагонів.

Компанія наголосила, що продовжує стежити за попитом на перевезення та за можливості призначатиме додаткові рейси на найпопулярніші напрямки.