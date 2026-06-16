В Україні потеплішає до +26: Діденко розповіла, де пройдуть дощі 17 червня

У вівторок, 17 червня, в Україні очікується комфортна літня погода з температурою повітря від +20 до +26 градусів. Водночас у низці регіонів пройдуть дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, протягом дня температура повітря в більшості областей становитиме +20…+24 градуси. Тепліше буде на півдні, південному сході та в Дніпропетровській області, де стовпчики термометрів піднімуться до +23…+26 градусів.

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Дощі очікуються переважно в західних областях, за винятком Рівненської та Волинської, а також у центральній частині країни.

На решті території істотних опадів не прогнозується, хоча місцями можливі короткочасні дощі.

У Києві 17 червня переважатиме суха погода. Вдень повітря прогріється до +20…+22 градусів.

За словами Діденко, надалі температура повітря зазнаватиме незначних коливань із тенденцією до підвищення наприкінці тижня.

Водночас періодичні дощі зберігатимуться в багатьох регіонах країни, за винятком півдня України, де переважатиме суха погода.