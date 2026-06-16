        Суспільство

        В Україні потеплішає до +26: Діденко розповіла, де пройдуть дощі 17 червня

        Сергій Бордовський
        16 Червня 2026 22:11
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        Ілюстративне фото: Наталка Діденко/Facebook
        Ілюстративне фото: Наталка Діденко/Facebook

        У вівторок, 17 червня, в Україні очікується комфортна літня погода з температурою повітря від +20 до +26 градусів. Водночас у низці регіонів пройдуть дощі.

        Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        За її прогнозом, протягом дня температура повітря в більшості областей становитиме +20…+24 градуси. Тепліше буде на півдні, південному сході та в Дніпропетровській області, де стовпчики термометрів піднімуться до +23…+26 градусів.

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        Дощі очікуються переважно в західних областях, за винятком Рівненської та Волинської, а також у центральній частині країни.

        На решті території істотних опадів не прогнозується, хоча місцями можливі короткочасні дощі.

        У Києві 17 червня переважатиме суха погода. Вдень повітря прогріється до +20…+22 градусів.

        За словами Діденко, надалі температура повітря зазнаватиме незначних коливань із тенденцією до підвищення наприкінці тижня.

        Водночас періодичні дощі зберігатимуться в багатьох регіонах країни, за винятком півдня України, де переважатиме суха погода.


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