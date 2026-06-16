РЕБ не впливає: в Україні розробили ракету DART для запуску з повітряних куль у стратосфері

Українська компанія Center of Innovative Technologies Program розробила ракету DART, яку планують запускати зі стратосферних аеростатів. Про це повідомляє Мілітарний.

За даними видання, запуск ракети передбачений з висоти від 12 до 18 кілометрів за допомогою спеціальних аеростатів. Стабільність польоту та точність активації забезпечують спеціальні сервоприводи, які працюють у різних умовах скидання.

Ракета DART / Фото: Center of Innovative Technologies Program

Довжина ракети становить 1,84 метра, а власна маса — 13 кілограмів. Залежно від конфігурації маса бойової частини може становити від 3,5 до 10 кілограмів. До її складу входять уражаючі елементи з графіту.

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Як зазначають розробники, ракета використовує навігаційну систему лише на початковому етапі польоту. Після досягнення висоти близько шести кілометрів навігація повністю вимикається, активується твердопаливний двигун, після чого DART продовжує рух до цілі без зміни курсу.

Саме така схема, за словами розробників, робить ракету несприйнятливою до впливу засобів радіоелектронної боротьби противника.

«Аеростати — це вже не наша розробка, а партнерська», — зазначили у компанії.

Наразі DART готується пройти процедуру кодифікації в Міністерстві оборони України.

Також розробники повідомили, що в майбутньому на базі DART планують створити балістичну ракету та ракету класу «земля – повітря».