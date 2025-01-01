Суспільство

Припинення транзиту російського газу через Україну: коментар Єврокомісії
1 Січня 2025 13:51
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газопостачання
ГТС України / Фото: facebook.com/gas.tso.ua

У Єврокомісії прокоментували припинення транзиту російського газу територією Україну з 1 січня. Там назвали ситуацію очікуваною та заявили, що Європейський Союз готовий до такого сценарію.

Про це повідомляє “Суспільне” із посиланням на коментар Єврокомісії.

Як стало відомо, Комісія у координації з державами-членами працює над підготовкою до сценарію без транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року понад рік. Також робота тривала над забезпеченням альтернативних поставок для країн-членів, які постраждають від цього.

“Європейська газова інфраструктура є достатньо гнучкою, щоб забезпечити постачання газу неросійського походження до країн Центрально-Східної Європи альтернативними маршрутами. З 2022 року вона була посилена новими значними потужностями з імпорту зрідженого природного газу”, – зазначили в Єврокомісії.

Повідомляється, що безпеку архітектури газопостачання Європейського Союзу за останні кілька років посилили, зокрема завдяки розвитку відновлюваних джерел енергії.

Нагадаємо, як сьогодні повідомили в Міненерго, з 1 січня о 7:00, в інтересах національної безпеки було зупинено транспортування російського природного газу територією України.


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