Прикордонники викрили креативний спосіб втечі за кордон: людей ховали у шахтах телескопічних гідроциліндрів вантажівок

На кордоні з Румунією прикордонники викрили доволі креативний спосіб незаконного переправлення військовозобов’язаних.

Як розповіли у ДПСУ, під час перевірки двох вантажівок МАН прикордонники виявили трьох чоловіків із Запорізької, Хмельницької та Донецької областей, які ховалися у шахтах телескопічних гідроциліндрів, що підіймають причіп.

“Під час руху чоловіки сиділи у кабінах, але, наближаючись до блок-постів, забиралися у ці пастки. Там вони стояли між металевими рухомими частинами без вентиляції, наражаючись на небезпеку для здоров’я і навіть життя”, – розповіли прикордонники.

Коштувала така “подорож” 8 тисяч доларів.

Організаторами виявились два чоловіка — батько та син. Проти них відкрили кримінальне провадження за ст. 332 ККУ — “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”. На самих “мандрівників” склали адмінпротоколи за незаконний перетин кордону та порушення прикордонного режиму.