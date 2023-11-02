Суспільство

Прикордонники попередили про можливе ускладнення руху для вантажівок через страйк польських перевізників

2 Листопада 2023 14:06
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польща, кордон

У кількох пунктах пропуску на кордоні з Польщею можливе ускладнення руху для вантажівок у зв’язку зі страйком польських перевізників.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

“За наявною інформацією, планується тривала акція, яка може розпочатися з 3 листопада. Польські перевізники мають намір блокувати рух вантажного транспорту, що слідуватиме у напрямку пунктів пропуску “Ягодин-Дорохуськ”, “Краківець-Корчова”, “Рава-Руська-Хребене”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначають прикордонники, ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд. Громадян просять врахувати цю інформацію при плануванні поїздок.


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