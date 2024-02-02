Суспільство

Прикордонники подякували ГУР і показали архівний знімок російського катера “Івановєц” у бухті Балаклави

2 Лютого 2024 17:36
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Прикордонники показали архівний знімок російського катера “Івановєц” у бухті Балаклави, який погрожує українському катеру Морської охорони.

Як зазначили у ДПСУ, фото зроблене у лютому 2014 року.

“На світлині “Івановєц”, озброєний протикорабельними ракетами, димить, пихтить та погрожує катеру Морської охорони: “я руzкій ваєнний карабль”. А прикордонний катер, хоч і малий, але випромінює нескореність і впевненість, що все буде Україна. Дякуємо побратимам з ГУР за те, що відновили історичну справедливість та записали рашистське корито у підводний флот”, – повідомили у службі.

Російський катер “Івановєц” у бухті Балаклави 2014 р. / Фото ДПСУ

В ніч із 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу “Group 13” ГУР Міноборони знищили ракетний катер “Івановєц” Чорноморського флоту РФ.


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