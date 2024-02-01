Суспільство

Бійці ГУР потопили російський ракетний катер “Івановець” (відео)

1 Лютого 2024 14:46
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гур, чорне море
Знищений ракетний катер "Івановець" / Скріншот з відео ГУР

Воїни спецпідрозділу “Group 13” ГУР МО знищили ракетний катер “івановець” Чорноморського флоту РФ.

Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму.

“Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом – “Івановець” дав крен на корму і затонув”, – додають в ГУР.

Як додають розвідники, вартість втраченого РФ корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.

“Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала”, – констатують в ГУР.


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