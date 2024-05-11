Політика

Прийнято рішення посилити підрозділи Сил оборони у Харківській області

11 Травня 2024 13:10
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атаки ворога, харківська область
Оператори FPV-дронів Центру НГУ "Омега" з ранку 11 травня 2024 знищили на півночі Харківської області 1 "буханку", 1 БРЕМ та 2 одиниці автомобільної техніки противника / Фото НГУ

Сьогодні, 11 травня, українські Збройні сили продовжують протидіяти російським окупантам у прикордонних регіонах Харківської області. Є рішення про посилення підрозділів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин.

За його словами, на цій ділянці фронту тривають оборонні бої, а на напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ – контрударні заходи.

“Ворог там застосовує піхоту та техніку. Також тривають бої і в прикордонні, в районі тих населених пунктів, які перебували фактично в “сірій зоні” – Стрилече, Пильна та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве”, – розповів він.

Своєю чергою, Сили оборони України діють на підготовлених вогневих рубежах, здійснюється вогневе ураження по окупантах, які вклинилися в оборону ЗСУ.

“Також є рішення керівництва про посилення підрозділів ЗСУ, яке вже реалізовується”, – констатував Волошин.


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