Прийнято рішення посилити підрозділи Сил оборони у Харківській області

Сьогодні, 11 травня, українські Збройні сили продовжують протидіяти російським окупантам у прикордонних регіонах Харківської області. Є рішення про посилення підрозділів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин.

За його словами, на цій ділянці фронту тривають оборонні бої, а на напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ – контрударні заходи.

“Ворог там застосовує піхоту та техніку. Також тривають бої і в прикордонні, в районі тих населених пунктів, які перебували фактично в “сірій зоні” – Стрилече, Пильна та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве”, – розповів він.

Своєю чергою, Сили оборони України діють на підготовлених вогневих рубежах, здійснюється вогневе ураження по окупантах, які вклинилися в оборону ЗСУ.

“Також є рішення керівництва про посилення підрозділів ЗСУ, яке вже реалізовується”, – констатував Волошин.