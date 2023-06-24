Політика

Пригожин брехав про “снарядний голод” і 2 місяці накопичував боєприпаси – Gulagu

24 Червня 2023 15:00
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боєприпаси, заколот

Російський проєкт Gulagu.net повідомляє, що ватажок ПВК “Вагнер” Євгеній Пригожин 2 місяці накопичував боєприпаси і брехав про нібито “снарядний голод”. 

Про це пише УП з посиланням на проєкт Gulagu.net (російська правозахисна організація і сайт, що бореться з тортурами)

“Весь квітень і травень Пригожин брехав про нібито “снарядний голод”, 1 і 7 ШО мають у своєму розпорядженні величезний запас ПЗРК і трофейних “Джавелінів”, йдеться в повідомленні.

Джерело зі СБ Пригожина повідомило, що підготовка до цього сценарію розвитку подій тривала понад 2 місяці”.

Проєкт також повідомляє, що захопленням Ростова командує Олександр “Ратибор” Кузнєцов (1 ШО), обороною північно-східної частини командир 7 ШО Федір “Барин” Лещук (прописаний у Калузькій області).


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