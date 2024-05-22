Проєкт про перегляд кордонів у Балтійському морі зник з сайту російського уряду

Проєкт російського міноборони, у якому хотіли переглянути кордони у Балтійському морі, зник з сайту російського уряду.

На це звернули увагу журналісти видання Postimees.

Нині ж на сторінці проєкту написано, що його видалено, копія документа залишилась на сервісі архівування вебсторінок.

Як повідомлялось, російська влада ухвалила рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.

Згідно з документом, який підготувало Міноборони, Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.

Постанову Радміну СРСР 40-річної давності, що регулює кордони на Балтиці, Міноборони пропонувало частково “визнати нечинною”.