Росія вирішила в односторонньому порядку змінити кордони з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі

Російська влада ухвалила рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі.

На це звернуло увагу видання Moscow Times, посилаючись на проєкту постанови уряду.

Згідно з документом, який підготувало Міноборони, Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.

Для цього буде змінено географічні координати точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відміряють ширину територіального моря РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів.

На кордоні з Фінляндією уряд РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного вхідного мису річки Нарва, випливає з додатка до постанови кабміну. На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси в Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

На кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Куршської коси в Гданській затоці, райони мису Таран, мису на південь від мису Таран, а також Балтійської коси.

Чинні географічні координати, встановлені постановою Радміну СРСР від 1985 року, “не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці”, стверджують автори проєкту.

Точки було зафіксовано “за морськими навігаційними картами дрібного масштабу”, які, зі свого боку, ґрунтуються на роботах середини XX століття, а це “не дає змоги визначити зовнішню межу внутрішніх морських вод” РФ, йдеться в документі.

Постанову Радміну СРСР 40-річної давності, що регулює кордони на Балтиці, Міноборони пропонує частково “визнати нечинною”.