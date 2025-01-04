Окупанти атакували Херсонщину: сім людей отримали поранення

Російські війська вкотре завдали ударів по цивільній інфраструктурі Бериславського та Херсонського районів, застосовуючи артилерію, міномети та безпілотники. За інформацією відділу комунікації поліції Херсонської області, ворог прицільно бив по житлових будинках та громадському транспорту. Внаслідок цих атак сім мирних жителів отримали поранення.
Під вогнем опинилися населені пункти Херсон, Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Комишани, Дар’ївка, Станіслав, Наддніпрянське, Микільське, Зимівник, Гаврилівка, Монастирське, Новорайськ та Зміївка.
Поліція зафіксувала пошкодження 19 приватних і трьох багатоквартирних будинків, кіноконцертної зали, гуртожитку, семи автомобілів, автобуса та гаража.
Деталі атак:
- У селі Монастирське артилерійський обстріл росіян поранив 64-річну жінку та її 39-річного сина. Обоє отримали вибухові травми та уламкові поранення. Поліцейські оперативно евакуювали постраждалих до лікарні.
- У Білозерці внаслідок артобстрілу на подвір’ї будинку поранено 52-річну жінку, яка отримала вибухову травму та контузію. Ворожий обстріл пошкодив сім приватних будинків, а під час дронової атаки постраждав автомобіль.
- У Зимівнику артилерійський удар пошкодив маршрутний автобус. Водій і п’ятеро пасажирів не постраждали.
- У Комишанах пошкоджено п’ять приватних будинків. У Станіславі постраждав один житловий будинок.
- У передмісті Херсона, Антонівці, ворог скинув вибухівку з дронів на 63-річного велосипедиста та 80-річну жінку. Обоє отримали вибухові травми та уламкові поранення. Також унаслідок артобстрілів пошкоджено п’ять приватних будинків.
- У Текстильному російський FPV-дрон поранив 59-річного чоловіка, який отримав вибухову травму та уламкове поранення стегна. Вибухи пошкодили гараж і п’ять автомобілів.
- У Центральному районі Херсона внаслідок артобстрілу пошкоджено будівлю кіноконцертної зали.
- У Корабельному районі через артилерійські удари пошкоджено гуртожиток, приватний і три багатоквартирні будинки, а також автомобіль. Поранено 56-річного чоловіка, у нього діагностували вибухову травму та вогнепальне поранення спини.