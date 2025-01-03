Зима набирає обертів: прогноз погоди на вихідні

Цими вихідними в Україні очікується похолодання. У суботу практично на всій території країни пройдуть опади.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, найближчої ночі очікується -2…-5 градусів, на південному сході 0…+3 градуси. Вдень у суботу в західних та північних областях -1…-3 градуси, у центральних областях та на сході від 1 морозу до 2 тепла, у південній частині +2…+7 градусів.

У неділю в Україні переважатиме суха погода, хоча в Карпатах і на Закарпатті ввечері можливий сніг. Температура вночі знизиться до -9 градусів, а вдень коливатиметься близько нуля.

У Києві субота обіцяє бути вітряною, з періодичним мокрим снігом. Температура вдень сягатиме -1 градуса, але через сильний вітер відчуття холоду буде значно сильнішим.

У неділю в столиці опадів не передбачається, а вітер стихне, проте похолоднішає до -7 градусів уночі.