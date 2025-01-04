FT: Вирок Трампу за “відкупні” порноакторці призначено на 10 січня, але його не посадять

Дональда Трампа зобов’язали з’явитися на винесення вироку 10 січня у кримінальній справі про «відкупні» порноактрисі Стормі Деніелс у Нью-Йорку, за кілька днів до його інавгурації на другий термін у Білому домі, пише Financial Times.

Рішення судді Хуана Мерчана у п’ятницю завдає символічного юридичного удару по Трампу і створює підґрунтя для видовища в залі суду в нижньому Мангеттені всього за кілька тижнів до повернення новообраного президента до Білого дому. Однак у п’ятничному рішенні суддя дав зрозуміти, що Трампу не загрожує тюремне ув’язнення в результаті засудження, і сказав, що він може бути присутнім на слуханні вироку віртуально, якщо бажає.

Представник перехідної команди Трампа заявив, що це рішення є «прямим порушенням рішення Верховного суду щодо імунітету та іншої довготривалої судової практики» і що «не повинно бути ніякого вироку».

«Президенту Трампу має бути дозволено продовжити президентський перехідний процес і виконувати життєво важливі обов’язки президента, без перешкод з боку залишків цього або будь-яких залишків полювання на відьом», – сказав Стівен Чунг. «Президент Трамп продовжить боротьбу з цими містифікаціями, доки вони всі не помруть».

Справа про відмивання грошей – одна з чотирьох кримінальних справ, порушених проти Трампа після його першого терміну, і єдина, яка дійшла до суду. Минулого року, після семитижневого судового розгляду в суді штату Нью-Йорк, він був визнаний винним за 34 пунктами обвинувачення у фальсифікації ділової документації, що, за твердженням прокурорів, було схемою купівлі мовчання порноакторки Стормі Деніелса, з якою у нього був роман. Це був перший випадок, коли колишній президент був визнаний винним у скоєнні злочину.

Винесення вироку неодноразово відкладалося, оскільки Трамп намагався повернутися на посаду президента, а також після того, як він переміг на виборах у листопаді Камалу Гарріс.

Юридична команда Трампа стверджувала, що справа має бути закрита у зв’язку з рішенням Верховного суду США, який постановив, що президенти мають право на широкий юридичний імунітет за свої офіційні дії. Прокурори, тим часом, хотіли, щоб суддя зачекав з винесенням вироку Трампу до закінчення його президентського терміну.

У своєму рішенні суддя Мерчан зазначив, що поведінка, про яку йдеться у справі про хабарі, не була захищена президентським імунітетом. Однак він визнав, що «президентський імунітет, ймовірно, буде застосований після того, як відповідач складе присягу».

Тому, підсумував Мерчан, вирок Трампу має бути винесений до інавгурації 20 січня, що додасть «завершеності» справі і дозволить новообраному президенту подавати подальші апеляції.

Мерчан підкреслив, що він не прагне піти на безпрецедентний крок і видати наказ про ув’язнення новообраного президента.

«Хоча цей суд за законом не повинен виносити жодних рішень щодо винесення вироку до того, як сторонам і підсудному буде надана можливість бути вислуханими, на даному етапі видається правильним повідомити про схильність суду не виносити вирок у вигляді позбавлення волі – вирок, санкціонований обвинувальним вироком, але який, як визнає народ, більше не розглядається ним як практична рекомендація», – написав він.

Замість цього Мерчан заявив, що схиляється до так званого безумовного звільнення, яке, по суті, дозволить Трампу вийти на свободу без випробувального терміну і штрафів.