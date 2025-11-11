Помер Кен Паркер, легендарний гітарний майстер, який перевинайшов електрогітару

Американський гітарний майстер Кен Паркер, відомий своїм революційним підходом до створення інструментів, помер 5 жовтня у своєму домі в місті Глостер, штат Массачусетс. Йому було 73 роки. Напередодні про смерть повідомила родина. За даними друзів і соратників, Паркер тривалий час боровся з онкологічним захворюванням, пише The New York Times.
Паркер увійшов в історію як творець гітар, які ламали усталені канони лютнієрного мистецтва. Його інструменти здавалися одночасно з майбутнього і з арт-галереї — надзвичайно легкі, технологічно продумані та нетипово вигнуті. «Я — не художник, я роблю інструменти», — казав він. Та його гітари все одно потрапили до колекцій Метрополітен-музею в Нью-Йорку та Смітсонівського інституту у Вашингтоні.
У 1993 році Паркер разом із Ларрі Фішманом заснував компанію Parker Guitars і створив модель, яка принесла йому всесвітнє визнання, — Parker Fly. Вона виглядала так, ніби з’явилася зі світу «Флеша Гордона»: тонкий корпус із легких порід дерева, карбоново-склопластиковий «скелет», незвична форма голови грифа, композитний гриф зі сталевими ладами, п’єзо й магнітні звукознімачі, що давали широкий спектр звучання — від електрики до чистого акустичного тембру. Важила гітара близько 2,3 кг, що вдвічі менше за класичні «Лес Пол».
Parker Fly не стала масовим інструментом, але здобула фанатів серед зірок: Джоні Мітчелл, Едріан Бел’ю, Дейв Наварро, а Трент Резнор із Nine Inch Nails записав на ній близько 80% гітарних партій альбому The Fragile.
Попри інноваційність, бізнес був складним: «Ми намагалися продати гітару за $2000, яка коштувала нам $6000», — казав Паркер. У 2003 році він продав компанію, але вже невдовзі повернувся з новим проектом — Ken Parker Archtops, де створював акустичні арктопи ручної роботи вартістю від $30 000. Ці інструменти стали культовими серед джазових віртуозів, зокрема Білла Фрізелла та Чарлі Хантера.
Його гітари не просто звучали — вони змінювали уявлення про те, якою гітара може бути.
Кен Паркер любив повторювати, що інновації не повинні зупинятися. Він пам’ятав, як у 13 років пробував зробити гітару з картону — і обіцяв собі, що одного дня все ж зможе це правильно реалізувати.
«Тепер, думаю, я би зміг», — казав він торік в інтерв’ю.