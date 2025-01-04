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Microsoft планує інвестувати $80 млрд у центри обробки даних із підтримкою ШІ
4 Січня 2025 09:13
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Microsoft, штучний інтелект
Логотип Microsoft на тлі офісу в Іссі-ле-Муліно під Парижем, Франція, 25 березня 2024 року / Фото Reuters

Microsoft планує інвестувати близько 80 мільярдів доларів у 2025 фінансовому році в розвиток центрів обробки даних для навчання моделей штучного інтелекту (ШІ) та розгортання ШІ і хмарних додатків, повідомила компанія в блозі в п’ятницю.

Інвестиції в ШІ різко зросли після того, як OpenAI запустила ChatGPT у 2022 році, і тепер компанії з різних галузей прагнуть інтегрувати штучний інтелект у свої продукти і послуги.

ШІ вимагає величезних обчислювальних потужностей, що підвищує попит на спеціалізовані центри обробки даних, які дають змогу технологічним компаніям об’єднувати тисячі чипів у кластери.

Microsoft вкладає мільярди в розвиток своєї інфраструктури ШІ та розширення мережі дата-центрів, повідомляє Reuters.

Аналітики очікують, що капітальні витрати Microsoft у 2025 фінансовому році з урахуванням оренди становитимуть 84,24 мільярда доларів, повідомляє Visible Alpha.

Капітальні витрати компанії в першому кварталі 2025 фінансового року зросли на 5,3 % до 20 мільярдів доларів.

Як основний спонсор OpenAI, технологічний гігант вважається провідним претендентом серед компаній Великого технологічного сектору в гонці за ШІ завдяки ексклюзивному партнерству з виробником чатботів ШІ.

Більше половини інвестицій Microsoft у розмірі 80 мільярдів доларів буде спрямовано в Сполучені Штати, повідомив віце-голова і президент компанії Бред Сміт у своєму блозі.

«Сьогодні Сполучені Штати лідирують у глобальних перегонах ШІ завдяки інвестиціям приватного капіталу та інноваціям американських компаній усіх розмірів – від динамічних стартапів до усталених підприємств», – сказав Сміт.


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