Суспільство

РФ атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО
3 Січня 2025 20:58
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війна, ппо
Мобільна вогнева група ППО / Фото: Повітряне командування "Південь"

Три ракети Х-59/69 і 13 БПЛА збила українська ППО за вісім годин з 12:00 до 20:00, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Також росіяни завдали ударів ракетами різних типів:

  • 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Курщині,
  • 3-ма балістичними ракетами “Іскандер-М” по Чернігівщині.

Щодо безпілотників, усього ворог запустив по Україні 32 ударні БпЛА типу “Shahed” і безпілотники-імітатори. 13 ворожих БпЛА сбито, 19 — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Як повідомляли, російська армія завдала ракетного удару по місту Чернігів. Там відомо про одну жертву та поранених. Внаслідок атаки також зазнали пошкоджень житлові будинки у приватному секторі.


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