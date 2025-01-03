РФ атакувала Україну ракетами та дронами: як відпрацювала ППО

Три ракети Х-59/69 і 13 БПЛА збила українська ППО за вісім годин з 12:00 до 20:00, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Також росіяни завдали ударів ракетами різних типів:

5-ма зенітними керованими ракетами С-300 по Курщині,

3-ма балістичними ракетами “Іскандер-М” по Чернігівщині.

Щодо безпілотників, усього ворог запустив по Україні 32 ударні БпЛА типу “Shahed” і безпілотники-імітатори. 13 ворожих БпЛА сбито, 19 — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Як повідомляли, російська армія завдала ракетного удару по місту Чернігів. Там відомо про одну жертву та поранених. Внаслідок атаки також зазнали пошкоджень житлові будинки у приватному секторі.