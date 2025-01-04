Економіка

SEPS: Україна не втратить електроенергію зі Словаччини
4 Січня 2025 10:33
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електропостачання, Словаччина
Ілюстративне фото / Фото iROZHLAS.cz

Оператор системи передачі Словаччини, державна компанія SEPS, забезпечить поставки електроенергії в Україну в рамках аварійної допомоги відповідно до чинного контракту зі своїм українським партнером «Укренерго», повідомляє SEPS.

Як пише iRozhlas, останніми днями прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо неодноразово погрожував Києву заходами у відповідь, включно з припиненням постачання електроенергії, у зв’язку з припиненням транзиту російського газу через Україну після закінчення терміну дії відповідного контракту між російським «Газпромом» і українським «Нафтогазом».

Україна, яка майже три роки протистоїть російському військовому вторгненню, не продовжила контракт, як очікувалося, і в середу припинила транзит російського газу.

Навесні минулого року SEPS продовжила ще на 12 місяців контракт, за яким вона може постачати до 150 мегават електроенергії в українську енергосистему в рамках надання допомоги в надзвичайних ситуаціях. На практиці українська сторона неодноразово використовувала цю форму допомоги.

За перші 11 місяців минулого року чистий експорт електроенергії в напрямку зі Словаччини в Україну досяг 2,43 тераватт-годин, що в три з половиною рази перевищує обсяг за аналогічний період 2023 року.

Аналітик Йозеф Бадіда заявив словацькій газеті «Правда», що штучне обмеження поставок електроенергії зі Словаччини за кордон, ймовірно, порушить європейське та словацьке законодавство.

Колишній міністр економіки Словаччини Карел Хірман раніше заявляв, що електроенергію в Україну продають трейдери, а не держава. Він стверджував, що Словаччина буде втягнута в конфлікт всередині ЄС, якщо постачання електроенергії в Україну буде припинено. За повідомленнями ЗМІ, Польща висловила готовність збільшити постачання електроенергії в Україну після коментарів словацького прем’єр-міністра.


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