Джонсон переобрався на посаду спікера Палати представників США (оновлено)

Республіканець Майк Джонсон не отримав необхідної підтримки для переобрання на посаду спікера Палати представників Конгресу США.

Про це повідомляє CNN.

Для переобрання Джонсону потрібно було 218 голосів, але він набрав лише 216, попри більшість Республіканської партії в нижній палаті Конгресу та підтримку обраного президента США Дональда Трампа.

Раніше низка республіканців критикувала Джонсона за його роботу, зокрема за невдачу з включенням підвищення межі державного боргу до законопроєкту про фінансування уряду США. У листопаді держборг вперше перевищив 36 трильйонів доларів.

Варто зазначити, що американські законодавці все ще можуть змінити своє рішення до закінчення голосування.

Доповнено 21:40 Республіканець Майк Джонсон переобрався на посаду спікера Палати представників США.

Двоє республіканців, які підтримали іншого кандидата, змінили своє рішення.