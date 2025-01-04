Політика

Вночі п’ять регіонів РФ атакували дрони
4 Січня 2025 09:57
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бпла, росія
Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

У ніч на 4 січня російські системи ППО нібито збили 16 українських дронів, повідомили в Міністерстві оборони РФ. За їхніми даними, 10 безпілотників було знищено над Брянською областю, три – над Смоленською, і по одному – над Бєлгородською, Псковською та Ленінградською областями.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що один із дронів нібито збили в районі Лузької губи Фінської затоки. Постраждалих і руйнувань не зафіксовано, зазначив він. За інформацією телеграм-каналу «Осторожно, новости», безпілотник намагався атакувати морський порт Усть-Луга, де було оголошено евакуацію співробітників.

Пізніше Дрозденко повідомив про ще два гібито збиті дрони в районі Лузької губи, уламки одного з них упали в лісі.

У петербурзькому аеропорту Пулково через повітряну тривогу двічі запроваджували обмеження на польоти: перший раз із 23:43 до 0:48 за місцевим часом, другий – із 07:45 до 10:15, повідомили в Росавіації. У результаті 20 літаків направили на запасні аеродроми.

У Бєлгородській області внаслідок атаки дронів постраждав житель села Прелесне, який отримав осколкове поранення ноги, розповів губернатор регіону В’ячеслав Гладков. У селі пошкоджено вікна, фасад будинку, паркан і автомобіль. У селищі Прохорівка через удар порушено роботу ліній електропередачі, а в селі Михайлівка нібито пошкоджено газопровід і паркан приватного будинку.

Влада Смоленської та Брянської областей заявила, що в їхніх регіонах руйнувань і постраждалих немає. Губернатор Псковської області поки не прокоментував атаки.


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Вночі п’ять регіонів РФ атакували дрони
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