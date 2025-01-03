Політика

За перші три дні нового року росіяни запустили по Україні понад 300 дронів
3 Січня 2025 20:17
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зеленський, ппо
Зенітник 21 ОМБр / Фото: 21 окрема механізована бригада

За перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський та опублікував відео роботи української ППО.

“Такий російський терор, який не втрачає інтенсивності, вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів – від “петріотів” до мобільних вогневих груп”, – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що влада готується до зустрічей і перемовин наступного тижня заради “більшої міцності нашої протиповітряної оборони”.


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