За перші три дні нового року росіяни запустили по Україні понад 300 дронів

За перші три дні нового року російська армія застосувала проти українських міст і сіл понад 300 ударних дронів та близько 20 ракет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський та опублікував відео роботи української ППО.

“Такий російський терор, який не втрачає інтенсивності, вимагає і від нас, і від усіх партнерів не зменшувати активності в розбудові нашого повітряного щита, усіх його системних елементів – від “петріотів” до мобільних вогневих груп”, – зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що влада готується до зустрічей і перемовин наступного тижня заради “більшої міцності нашої протиповітряної оборони”.