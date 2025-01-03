Кримінал

СБУ затримала на хабарництві столичного податківця
3 Січня 2025 20:38
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У Києві Служба безпеки України затримала головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління ДПС за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. 

Посадовець вимагав 20 тисяч доларів від директора будівельної компанії з Чернігова за “позитивні” результати податкової перевірки, повідомили в СБУ.

“У разі отримання грошей чиновник обіцяв підприємцю “анулювати” комерційні зобов’язання щодо сплати податків, які він мав відрахувати до державного бюджету.

Співробітники СБУ задокументували одержання податківцем неправомірної вигоди і затримали його “на гарячому” під час отримання одного з траншів у 13 тис. американських доларів”, – йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення обставин справи та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Затримання підозрюваного податківця та вилучення доказів / Фото: СБУ

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