СБУ затримала на хабарництві столичного податківця

У Києві Служба безпеки України затримала головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління ДПС за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

Посадовець вимагав 20 тисяч доларів від директора будівельної компанії з Чернігова за “позитивні” результати податкової перевірки, повідомили в СБУ.

“У разі отримання грошей чиновник обіцяв підприємцю “анулювати” комерційні зобов’язання щодо сплати податків, які він мав відрахувати до державного бюджету.

Співробітники СБУ задокументували одержання податківцем неправомірної вигоди і затримали його “на гарячому” під час отримання одного з траншів у 13 тис. американських доларів”, – йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення обставин справи та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.