Цього року мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G мережі

Мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G мережі вже цього року, щоб звільнити місце для 4G і забезпечувати швидші та кращі послуги.

Про це повідомляє Нацкомісія з регулювання електронних комунікацій.

НКЕК обіцяє, що оператори повідомлять кожного перед вимкненням 3G в його регіоні, але попереджають, що потрібно поміняти телефон, якщо нинішній не підтримує 4G.

“Відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS чи використовувати інші базові послуги. Однак, для швидкісного інтернету варто вже зараз перейти на 4G, щоб уникнути незручностей у майбутньому”, – зазначають у нацкомісії.