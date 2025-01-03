Приплив прямих іноземних інвестицій в Україну скоротився на 14%

За 11 місяців 2024 року приплив прямих іноземних інвестицій в Україну становив $3,98 млрд, що на 14% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. Чистий приплив склав $3,64 млрд, що означає падіння на 19%.

Голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев зазначив, що скорочення інвестицій і низький рівень нових (green field) проєктів є негативною тенденцією.

На його думку, уряд має активніше залучати іноземних інвесторів, оскільки це критично важливо для макрофінансової стабільності та довгострокового економічного розвитку країни.

“Навіть при всіх обмеженнях, пов’язаних із триваючою третій рік повномасштабною війною, уряд загалом і МЕРТ зокрема, мають показати більший результат у залученні іноземних інвесторів, що є життєво необхідним як для макрофінансові стійкості, так і прискорення економічного зростання у довгостроковій перспективі”, – зазначив Гетманцев.