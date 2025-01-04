Противник атакував Україну 81 БПЛА: Повітряні Сили відзвітували про збиття 34 дронів

У ніч на 4 січня російські війська здійснили масштабну атаку з використанням 81 ударного БпЛА типу «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ. Атака здійснювалась із напрямків Брянськ, Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ.

До протидії повітряному нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 ударних БпЛА, зокрема «Shahed», у низці областей: Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській.

За інформацією Командування, 47 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено завдяки активній протидії Сил оборони, що дозволило уникнути негативних наслідків. Однак збиті дрони завдали шкоди у Чернігівській та Сумській областях — пошкоджено приватні будинки. Постраждалим надається допомога.