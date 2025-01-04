Політика

Противник атакував Україну 81 БПЛА: Повітряні Сили відзвітували про збиття 34 дронів
4 Січня 2025 09:24
читать на русском →
ппо
Уламки збитого “шахеда” / Фото ДПСУ

У ніч на 4 січня російські війська здійснили масштабну атаку з використанням 81 ударного БпЛА типу «Shahed» і безпілотників-імітаторів різних типів. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ. Атака здійснювалась із напрямків Брянськ, Курськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ.

До протидії повітряному нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 ударних БпЛА, зокрема «Shahed», у низці областей: Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській.

За інформацією Командування, 47 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено завдяки активній протидії Сил оборони, що дозволило уникнути негативних наслідків. Однак збиті дрони завдали шкоди у Чернігівській та Сумській областях — пошкоджено приватні будинки. Постраждалим надається допомога.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
4 Січня 2025 12:04

Avions Legendaires: Французькі винищувачі Mirage 2000-5F прибудуть в Україну цього місяця
4 Січня 2025 12:47

Окупанти просуваються до Покровська, незважаючи на колосальні втрати: захоплено ще три селища
4 Січня 2025 10:33

SEPS: Україна не втратить електроенергію зі Словаччини
4 Січня 2025 10:12

Bild: Новий лідер Сирії відмовився потиснути руку Анналені Бербок
4 Січня 2025 09:57

Вночі п’ять регіонів РФ атакували дрони
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки