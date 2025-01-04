Bild: Новий лідер Сирії відмовився потиснути руку Анналені Бербок

Це було справжньою образою для міністра закордонних справ: під час несподіваного візиту Анналени Бербок до нових правителів Сирії Ахмед аль-Шараа відмовився потиснути їй руку, пише німецький таблоїд Bild. Навпаки, він потиснув руку її французькому колезі Жан-Ноелю Барро.

Бербок прокоментувала скандал із Дамаска. Вона сказала: «Ще коли я їхала сюди, мені було ясно, що звичайних рукостискань не буде».

Барро спочатку також не простягнув руку для рукостискання. Француз поклав праву руку на область серця на знак привітання, але потім все ж ненадовго взяв руку аль-Шараа.

За словами Бербок, під час бесіди було зрозуміло, що права жінок – це показник того, наскільки вільне суспільство.

У колах делегації ходили чутки, що наприкінці бесіди аль-Шараа простягнув руку Бербок, але рукостискання більше не було.