Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном із Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

“Обговорили ситуацію на фронті. Вона напружена, проте контрольована. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту – до 80 атак щодня. Завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону”, – повідомив деталі розмови Залужний.

Він також зазначив, що була обговорена проблема ракетних атак росії та застосування ударних безпілотних літальних апаратів. “Наші партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони й докладають до цього значних зусиль”, – підкреслив Залужний, подякував їм за допомогу і підтримку.