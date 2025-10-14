Протягом доби румуни двічі порушили кордон України

Протягом доби прикордонники Ізмаїльського загону припинили два випадки незаконного перетинання державного кордону України на річці Дунай, повідомили в ДПСУ.

Охоронці кордону затримали два румунські катери з різницею всього в кілька годин. На кожному катері перебували по двоє громадян Румунії.

Як з’ясувалося, обидва екіпажі вийшли на водойму для риболовлі, але при собі карт та навігаційних пристроїв не мали. Через це чоловіки втратили орієнтир, переплутали гирла Дунаю та випадково опинилися у внутрішніх водах України.

За порушення державного кордону стосовно чотирьох громадян Румунії складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

Усіх порушників у порядку реадмісії передано румунським колегам.