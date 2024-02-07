Проти американського ведучого Карлсона, який взяв інтерв’ю у Путіна, пропонують запровадити санкції у ЄС

У Європейському Союзі пропонують ввести санкції проти колишнього ведучого Fox News Такера Карлсона через інтерв’ю з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Newsweek, передає Еспресо.

Відомо, що цього тижня Карлсон відвідав Росію, аби взяти інтерв’ю у Путіна, а вчора, 6 лютого, заявив, що “незабаром” опублікує його.

Американський ведучий аргументував таке рішення тим, що нібито “більшість американців не мають уявлення, чому Путін вторгся в Україну або які його цілі зараз”.

“Ми тут не тому, що любимо Володимира Путіна… Ми не заохочуємо вас погоджуватися з тим, що Путін може сказати в цьому інтерв’ю, але ми закликаємо вас подивитися його. Ви повинні знати якомога більше”, – заявив він.

Колишній прем’єр-міністр Бельгії та нинішній член Європейського парламенту Гай Верхофстадт сказав Newsweek, що інтерв’ю з Путіним може спричинити конфлікт між ЄС та американським ведучим.

“Оскільки Путін є військовим злочинцем, а ЄС накладає санкції на всіх, хто допомагає йому в цьому, здається логічним, щоб Служба зовнішніх справ також розглянула його справу (проти Такера Карлсона, – ред.)”, – додав він.

У матеріалі пояснюють, аби додати особу до списку санкцій, потрібно надати докази Службі зовнішніх справ ЄС на розгляд. Якщо їх визнають достатніми, справу передадуть на розгляд Європейській раді – органу, до якого входять лідери країн ЄС. Вони і прийматимуть остаточне рішення щодо запровадження обмежень.

“Він (Такер Карлсон, – ред.) більше не журналіст, а пропагандист найогиднішого режиму на європейській землі, який є найбільш небезпечним для нашого миру і безпеки”, – заявив колишній депутат Європарламенту Луїс Гарікано.

Урмас Пает, депутат Європарламенту, нагадав, що Путін не лише є президентом держави-агресора, а й особою, яку розшукує Міжнародний кримінальний суд. Також він звинувачується в геноциді й військових злочинах. Тому неправильно “надавати трибуну тому, хто обвинувачений у злочинах геноциду”.

“Якщо Путіну є що сказати, він повинен сказати це перед Міжнародним кримінальним судом. Водночас Карлсон не є справжнім журналістом, оскільки він явно висловлював свою симпатію до російського режиму і Путіна та постійно принижував Україну, яка стала жертвою російської агресії. Так от, за таку пропаганду злочинного режиму можна потрапити до списку санкцій. Це стосується, в першу чергу, заборони на в’їзд до країн ЄС”, – зазначив Пает.