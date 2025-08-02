Протест у Вінниці: сутички біля стадіону через дії ТЦК, поліція відкрила розслідування

У ніч на суботу, 2 серпня, у Вінниці сталися сутички між місцевими жителями та поліцією. Приводом для протесту стали дії працівників територіального центру комплектування, які, за словами учасників мітингу, утримували близько сотні чоловіків на стадіоні «Локомотив» без належних підстав.

Як повідомляє Суспільне, пізно ввечері біля стадіону зібралися десятки містян, які стверджували, що їхніх родичів силоміць доставили на мобілізаційні заходи та фактично утримують у закритому приміщенні. Учасники протесту зламали ворота на територію стадіону та вимагали звільнення затриманих.

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На місце прибули кілька екіпажів Національної поліції. За свідченнями очевидців, правоохоронці застосували проти протестувальників сльозогінний газ і провели низку жорстких затримань. Близько опівночі поліція закликала присутніх розійтися через початок комендантської години. Частина мітингувальників залишила територію, однак, за повідомленнями ЗМІ, близько 20 осіб залишалися поблизу стадіону до третьої години ночі.

Близько п’ятої ранку, за даними джерел Суспільного, мобілізованих чоловіків почали вивозити зі стадіону.

Вранці поліція заявила, що розпочала розслідування інциденту. У відомстві повідомили, що співробітники ТЦК напередодні затримали у Вінниці чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військового обов’язку. Після цього, як стверджують правоохоронці, до місця тимчасового розміщення ТЦК прибули близько 80 осіб, які вступили в конфлікт з військовими, зламали ворота та намагалися прорватися на територію.

«До громадян було застосовано поліцейські заходи впливу, щоб відтіснити їх за межі об’єкта», — зазначили у пресслужбі поліції.

Вінницький обласний ТЦК підтвердив, що на стадіоні «Локомотив» справді проводились мобілізаційні заходи з «групою військовозобов’язаних». У коментарі наголосили, що працівники центру діяли в межах чинного законодавства України.