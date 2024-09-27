Суспільство

Просив викладати урок російською: в Узбекистані вчителька побила учня
27 Вересня 2024 11:16
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мова, росія, школа
Прапор Узбекистану / Фото з відкритих джерел

В Узбекистані вчителька побила учня, який попросив її вести урок російською мовою по голові.

Москва вимагає в Ташкента надати пояснення, але там відповіли “займатися своїми внутрішніми справами”, повідомила узбецька служба “Радіо Свобода”.

Інцидент стався 23 вересня у школі 188 Чиланзорського району Ташкента.

За інформацією, вчителька потягнула шестикласника за вухо, а потім вивела його з-за парти, взяла за горло і кілька разів вдарила головою об дошку.

РФ вимагала “дати правову оцінку інциденту” та “вжити заходів до винуватця жорстокого поводження з дитиною”.

Міністерство закордонних справ Узбекистану поки що не відреагувало на претензію Москви, але заступник голови узбецького парламенту та очільник партії “Національне відродження” Алішер Кадиров порекомендував Росії не втручатися у внутрішні справи Узбекистану.

“У школі Республіки Узбекистан було порушено право дитини-громадянина Узбекистану, і заходи будуть вжиті на підставі законів, прийнятих від імені народу Узбекистану…

Було б правильно, якби вони (росіяни – ред.) займалися своїми справами з купою проблем, перш ніж вплутуватися в наші внутрішні справи”, – написав Кадиров.


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