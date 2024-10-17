Кримінал

Прокурора Хмельниччини Олійника звільнили 
17 Жовтня 2024 19:51
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генпрокурор, хмельницький
Олексій Олійник / Фото з відкритих джерел

За власним бажанням звільнили керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника після початку службового розслідування щодо його участі у корупційній схемі – отриманні незаконним шляхом інвалідності.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

“Наказом Генерального прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням.

Проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває. Службове розслідування охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури”.


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