Прокуратура Парижа вимагає заборонити Марін Ле Пен обиратися в органи влади

Прокуратура Парижа вимагає позбавити лідера парламентської фракції партії “Національне об’єднання” Марін Ле Пен права обиратися до органів влади протягом п’яти років, повідомляє BFMTV.

Також прокуратура просить засудити Ле Пен до п’яти років позбавлення волі, з них два умовно, а також призначити їй штраф у розмірі 300 тисяч євро.

Прокуратура запросила таке покарання для Ле Пен у кримінальній справі про нецільове витрачання коштів Європарламенту. Крім Ле Пен у справі проходять понад 20 представників “Національного об’єднання”. Прокуратура запросила для них покарання у вигляді позбавлення волі.

Як зазначає BFMTV, якщо суд винесе обвинувальний вирок, Марін Ле Пен не зможе висунути свою кандидатуру на вибори, навіть якщо подасть скаргу на рішення.

Марін Ле Пен, коментуючи вимоги прокуратури, заявила, що обвинувачення намагається зруйнувати партію і “позбавити французький народ можливості голосувати за тих, за кого він хоче”.

Ле Пен раніше заявила, що має намір балотуватися на пост президента Франції 2027 року.