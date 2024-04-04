Економіка

Профільний комітет Ради схвалив ліквідацію органу з регулювання азартних ігор

4 Квітня 2024 15:14
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Ілюстративне фото / freepik

Профільний комітет рекомендував Верховній Раді схвалити ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт №9256 передбачає:

  • обмеження реклами азартних ігор (зокрема, недопустимість спекуляцій на теми війни та волонтерства) та заборону спонсорства;
  • визначення додаткових інструментів для обмеження відвідування гральних закладів та участі в азартних іграх вразливих категорій населення на період воєнного стану;
  • вдосконалення інструментів контролю за гральним бізнесом (контрольні закупівлі, моніторинг мережі Інтернет);
  • встановлення додаткових критеріїв для анулювання ліцензій, вдосконалення вимог до бездоганної ділової репутації організаторів азартних ігор, встановлення вимог до надавачів послуг у сфері азартних ігор.

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